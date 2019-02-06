Кононов: Айртон выглядит всё более уверенно, хоть и есть недостатки

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал о прогрессе новобранца московского клуба Айртона Лукаса.

«Айртон с каждой игрой выглядит всё более уверенно, хоть и есть недостатки, которые нужно исправлять. Но в целом он держит уровень и хорошо играет. Он очень быстрый, с ним некомфортно играть сопернику на фланге. Важно, чтобы у него всё обошлось без травм», — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Сегодня, 6 февраля, «Спартак» в Белеке провёл товарищеский матч с «Актобе». Встреча завершилась со счётом 2:2. В составе москвичей дубль оформил Максим Глушенков.

Айртон перешёл в «Спартак» из «Флуминесе». 21-летний защитник в завершившемся сезоне чемпионата Бразилии принял участие в 28 матчах, в которых результативными действиями не отметился. «Флуминенсе» занял 12-е место, пропустив 46 мячей. В 2016 году защитник вызывался в молодёжную сборную Бразилии, проведя три встречи на турнире в Южной Корее.