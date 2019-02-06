«Барселона» — «Реал»: Месси не выйдет в стартовом составе каталонцев

Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Реала» на первый матч 1/2 финала Кубка Испании. Встреча команд состоится сегодня, 6 февраля, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.



«Барселона»: тер Штеген, Семедо, Пике, Лангле, Жорди Альба, Бускетс, Ракитич, Артур, Коутиньо, Малком, Суарес.



«Реал»: К. Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Кроос, Бензема, Модрич, Марсело, Васкес, Льоренте, Винисиус.

Ответный матч команды проведут на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде 27 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. В другом полуфинале Кубка Испании сыграют «Бетис» и «Валенсия». Трофей будет разыгран в Севилье на домашнем стадионе «Бетиса» «Бенито Вильямарин».