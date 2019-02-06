Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Барселона» — «Реал». 06 февраля 2019 года. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол /

Торрейра: «Арсенал» заслуживает путёвки в Лигу чемпионов

Торрейра: «Арсенал» заслуживает путёвки в Лигу чемпионов
Футбол / Лига чемпионов

Полузащитник лондонского «Арсенала» Лукас Торрейра считает, что его клуб заслуживает путёвки в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона. После 25 сыгранных туров «Арсенал» занимает шестое место с 47 набранными очками. От идущего четвёртым «Челси» «Арсенал» отстаёт на три очка.

«Ещё несколько недель назад «Манчестер Юнайтед» был далеко позади нас, но затем команда преобразилась. Нам нужно с этим считаться.

Мы не хотим оставаться позади. Всегда хочется бороться за важные цели, например попадание в Лигу чемпионов. Понимаем, что это будет непросто, мы ведём борьбу с очень сильными клубами — «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Но мы должны продолжать биться.

Наши игроки сосредоточены на попадании в Лигу чемпионов. Такой большой клуб, как «Арсенал», заслуживает этого», — цитирует Торрейру Sky Sports.

«Арсенал» сможет выделить на летние трансферы не более € 51 млн
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент