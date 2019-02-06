Торрейра: «Арсенал» заслуживает путёвки в Лигу чемпионов

Полузащитник лондонского «Арсенала» Лукас Торрейра считает, что его клуб заслуживает путёвки в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона. После 25 сыгранных туров «Арсенал» занимает шестое место с 47 набранными очками. От идущего четвёртым «Челси» «Арсенал» отстаёт на три очка.

«Ещё несколько недель назад «Манчестер Юнайтед» был далеко позади нас, но затем команда преобразилась. Нам нужно с этим считаться.

Мы не хотим оставаться позади. Всегда хочется бороться за важные цели, например попадание в Лигу чемпионов. Понимаем, что это будет непросто, мы ведём борьбу с очень сильными клубами — «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Но мы должны продолжать биться.

Наши игроки сосредоточены на попадании в Лигу чемпионов. Такой большой клуб, как «Арсенал», заслуживает этого», — цитирует Торрейру Sky Sports.