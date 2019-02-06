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«ПСЖ» вышел в 1/4 финала Кубка Франции, забив 3 гола в дополнительное время

«ПСЖ» вышел в 1/4 финала Кубка Франции, забив 3 гола в дополнительное время
Футбол / Франция

В матче 1/8 финала Кубка Франции «Вильфранш-Божоле» принимал «Пари Сен-Жермен». Встреча команд состоялась на стадионе «Стад де Люмьер» в Лионе и завершилась победой парижан со счётом 3:0.

Автором первого гола встречи стал немецкий полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер, отправивший мяч в ворота соперника на 102-й минуте. Второй гол «ПСЖ» забил форвард Мусса Диаби. На 119-й минуте третий гол в ворота хозяев отправил нападающий парижан Эдинсон Кавани.

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес, ранее выступавший в составе петербургского «Зенита», вышел в стартовом составе команды и провёл на поле весь матч.

Таким образом, «Пари Сен-Жермен» вышел в четвертьфинал Кубка Франции, а «Вильфранш-Божоле» завершил выступление в турнире. В следующую стадию турнира вышел также «Витре», который на своём поле обыграл «Лион-Дюшер» со счётом 3:2.

Кубок Франции. 1/8 финала
06 февраля 2019, среда. 20:30 МСК
Вильфранш-Божоле
Вильфранш-сюр-Сон
0:3
ДВ
ПСЖ
Париж
0:1 – Дракслер – 102, 0:2 – Диаби – 113, 0:3 – Кавани – 119
Кубок Франции. 1/8 финала
06 февраля 2019, среда. 20:30 МСК
Витре
Витре
3:2
Лион-Дюшер
Лион
0:1 – Маруани – 8, 0:2 – Маруани – 22, 1:2 – Грос – 32, 2:2 – Le Borgne – 41, 3:2 – – 90+4 (пен)
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