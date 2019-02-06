«ПСЖ» вышел в 1/4 финала Кубка Франции, забив 3 гола в дополнительное время

В матче 1/8 финала Кубка Франции «Вильфранш-Божоле» принимал «Пари Сен-Жермен». Встреча команд состоялась на стадионе «Стад де Люмьер» в Лионе и завершилась победой парижан со счётом 3:0.



Автором первого гола встречи стал немецкий полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер, отправивший мяч в ворота соперника на 102-й минуте. Второй гол «ПСЖ» забил форвард Мусса Диаби. На 119-й минуте третий гол в ворота хозяев отправил нападающий парижан Эдинсон Кавани.



Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес, ранее выступавший в составе петербургского «Зенита», вышел в стартовом составе команды и провёл на поле весь матч.



Таким образом, «Пари Сен-Жермен» вышел в четвертьфинал Кубка Франции, а «Вильфранш-Божоле» завершил выступление в турнире. В следующую стадию турнира вышел также «Витре», который на своём поле обыграл «Лион-Дюшер» со счётом 3:2.