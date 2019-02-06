Рохо приступит к тренировкам с «Манчестер Юнайтед» в ближайшие дни

Аргентинский защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо в ближайшие дни присоединится к «красным дьяволам». Рохо не принимал участия в матчах команды с декабря, когда он получил травму. 28-летний Рохо получил травму в матче Лиги чемпионов с «Валенсией». Защитник уже приступил к беговым упражнениям, врачи «Манчестер Юнайтед» разрешили ему начать также работу с мячом, сообщает The Sun.

Участие аргентинца в следующем матче «МЮ» остаётся под вопросом. В субботу, 9 февраля, «Манчестер Юнайтед» в матче 26-го тура сыграет в гостях с «Фулхэмом».

«Манчестер Юнайтед» занимает шестую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Красные дьяволы», набрав 48 очков, отстают от идущего пятым «Челси» всего на два балла. После того как «МЮ» возглавил Уле-Гуннар Сульшер, клуб одержал семь побед и один раз сыграл вничью в АПЛ.