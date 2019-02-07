РФС запретил «Ростову» регистрировать новичков из-за долгов перед Дядюном

В среду, 6 февраля, в Доме футбола состоялось заседание палаты РФС по разрешению споров, на котором было принято решение наложить на «Ростов» запрет на регистрацию новых футболистов, сообщает официальный сайт организации.

Такое решение было принято в качестве обеспечительной меры. РФС удовлетворил заявление бывшего нападающего «Ростова» Владимира Дядюна о взыскании задолженности по соглашению о расторжении трудового договора в полном объеме. Клуб с берегов Дона обязали выплатить 30-летнему форварду задолженность.

Запрет на регистрацию новичков «Ростову» может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению клуба в случае исполнения обязательств перед Дядюном.

После 17 туров «Ростов» набрал 24 очка и располагается на 7-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Валерия Карпина в настоящее время находится на сборе в Испании.