Тело, найденное при крушении самолёта Салы, удалось вытащить из воды

В отделе по расследованию авиационных происшествий (AAIB) сообщил о извлечении тела из самолёта, на борту которого находились нападающий «Кардифф Сити» Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон. Следователи пока не сообщают, чье именно тело удалось поднять со дна.

Напомним, что 28-летний Сала перешёл в «Кардифф Сити» из «Нанта» в зимнее трансферное окно, став самым дорогим футболистом в истории британского клуба. Вечером 21 января форвард вылетел на частном самолёте в Уэльс, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров. Позже поисковая группа обнаружила самолёт на дне Ла-Манша.

Ранее «Нант» потребовал у «Кардифф Сити» выплату в размере £ 15 млн (около € 17 млн) за трансфер футболиста.