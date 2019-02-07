Ковач: тяжёлый матч, «Герта» оборонялась почти всей командой

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач прокомментировал результат матча 1/8 финала Кубка Германии с берлинской «Гертой». Встреча состоялась в Берлине на стадионе «Олимпиаштадион» и завершилась победой гостей в дополнительное время со счётом 3:2.

«Это был тяжёлый матч. Никому не хочется играть 120 минут, но если в итоге ты побеждаешь, то, конечно, очень рад этому. «Герта» оборонялась почти всей командой. Было непросто забить. Это важная победа. Начинать «английскую неделю» с поражения не очень хорошо. Посмотрим, что принесёт нам жеребьёвка», — приводит слова Ковача пресс-служба клуба.

Действующим обладателем Кубка Германии является «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне, обыгравший в финале «Баварию» со счётом 3:1.