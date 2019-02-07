Верратти рискует пропустить матч с «Манчестер Юнайтед» из-за травмы

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти из-за травмы может пропустить выездной матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед», который состоится 12 февраля. Об этом сообщил главный тренер французской команды Томас Тухель.
Верратти получил повреждение в первом тайме матча 21-го тура чемпионата Франции с «Генгамом», который завершился победой парижан со счётом 9:0. В результате медицинского обследования у 26-летнего итальянского футболиста было выявлено растяжение связок голеностопного сустава левой ноги.
«Верратти не смог завершить тренировку. Необходимо время, чтобы выяснить, сможет ли он выйти на поле в игре с „Бордо“. У него новая проблема, но нужно больше информации», — цитирует Тухеля официальный сайт «ПСЖ».
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