Верратти рискует пропустить матч с «Манчестер Юнайтед» из-за травмы

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти из-за травмы может пропустить выездной матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед»​, который состоится 12 февраля. Об этом сообщил главный тренер французской команды Томас Тухель.

Верратти получил повреждение в первом тайме матча 21-го тура чемпионата Франции с «Генгамом», который завершился победой парижан со счётом 9:0. В результате медицинского обследования у 26-летнего итальянского футболиста было выявлено растяжение связок голеностопного сустава левой ноги.



«Верратти не смог завершить тренировку. Необходимо время, чтобы выяснить, сможет ли он выйти на поле в игре с „Бордо“. У него новая проблема, но нужно больше информации», — цитирует Тухеля официальный сайт «ПСЖ».