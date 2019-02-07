Аналитик «Динамо»: по моментам мы 4-е в РПЛ, по точности ударов — предпоследние

Бывший автор «Чемпионата», а ныне аналитик московского «Динамо» Сергей Титов поделился мыслями о проблемах команды и в частности нападающего Кирилла Панченко с попаданием в створ ворот соперников.



«Неточные удары «Динамо» – больная тема. У нашей атаки отличный потенциал: по количеству созданных шансов «Динамо» – четвёртая команда РПЛ. А вот по точности ударов мы последние в лиге. Точнее, были последними до матча с «Уралом» – 31% точных ударов. После победы в заключительном матче года мы обошли «Крылья».



Как так вышло, что у Панченко в этом сезоне РПЛ 1 гол при 43 ударах? Главный тренер отвечал на этот вопрос, когда был в редакции «Чемпионата». Он просил нападающего не так часто бить. Мы много обсуждаем Панченко. Вероятно, он ещё не полностью восстановился. Пока он возвращает стабильность, ему хочется решать эпизоды. Может сидеть в голове: забью, и у меня пойдёт», — сказал Титов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Он писал статьи на «Чемпионате». Теперь работает аналитиком в «Динамо» После этой статьи вы будете лучше понимать РПЛ: «Зенит» и Паредес, ЦСКА и Гончаренко, «Динамо» и Панченко.