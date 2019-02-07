Аналитик «Динамо» рассказал, как команде удалось одолеть «Зенит»

Бывший автор «Чемпионата», а ныне аналитик московского «Динамо» Сергей Титов рассказал, как бело-голубым удалось победить петербургский «Зенит» в матче 11-го тура нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги, который состоялся в октябре прошлого года.



«За счёт чего «Динамо» обыграло «Зенит»? У «Зенита» шёл спад в игре, футболисты стали действовать проще, плюс у них стабильно подсаживается физика к октябрю. Ещё это наслоилось на неоптимальную форму Дзюбы после ЧМ-2018.



Мы понимали, как перекрывать «Зенит». Главное было не давать Ивановичу начинать атаки. Через него строилось созидание при дисквалифицированном Паредесе. Черных классно держал серба. Да и остальные грамотно перекрывали линии и перестраивались. Первые 35 минут вообще всё идеально работало», — рассказал Титов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Он писал статьи на «Чемпионате». Теперь работает аналитиком в «Динамо» После этой статьи вы будете лучше понимать РПЛ: «Зенит» и Паредес, ЦСКА и Гончаренко, «Динамо» и Панченко.