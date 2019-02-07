Моуринью проведёт встречу с генеральным директором «Интера»

Бывший главный тренер миланского «Интера» Жозе Моуринью может вернуться в клуб, сообщает Football Italia со ссылкой на TeleLombardia.



По информации источника, португальский специалист в настоящий момент находится в Милане, где сегодня, 7 февраля, проведёт встречу с генеральным директором нерадзурри Джузеппе Мароттой. Руководство итальянского клуба рассматривает кандидатуру Моуринью на пост нового наставника команды начиная со следующего сезона.



Ранее сообщалось, что «Интер» ведёт переговоры с бывшим главным тренером «Ювентуса», «Челси» и сборной Италии Антонио Конте, однако сам специалист опроверг эти слухи.



Моуринью возглавлял «Интер» с 2008 по 2010 год. В первом сезоне под его руководством нерадзурри стали чемпионами Италии, а во втором завоевали требл, выиграв не только Серию А, но и Кубок страны и Лигу чемпионов. Последним клубом португальца был «Манчестер Юнайтед», откуда он был уволен в декабре прошлого года.

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