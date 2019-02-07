Брат Мунтари перешёл в минское «Динамо»

Минское «Динамо» подписало контракт с 26-летним полузащитником Салли Муниру. Об этом сообщил официальный сайт белорусской команды.

Ганский футболист свою карьеру начал в румынском клубе ЧФР. Потом хавбек переехал в «Стяуа», в составе которого выиграл Кубок Румынии. Вместе с «армейцами» участвовал в групповом этапе Лиги Европы. В 2018 году Салли защищал ряды турецкого клуба «Малатьяспор», ныне занимающего третье место в турецкой Суперлиге. В составе клуба он сыграл пять матчей, в среднем проводя на поле по 27 минут.



Муниру является младшим братом полузащитника «Альбасете» Салли Мунтари, который ранее выступал за такие клубы, как «Милан» и «Интер».

Минское «Динамо» по итогам прошлого сезона заняло третье место в турнирной таблице чемпионата Беларуси.