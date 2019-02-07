ЦСКА сыграет с лидером второй лиги Австрии

ЦСКА 15 февраля проведёт очередной товарищеский матч в рамках подготовки ко второй половине нынешнего сезона. На этот раз соперником «армейцев» станет австрийский клуб «Ваттенс».



Как сообщает пресс-служба австрийцев в «Твиттере», игра состоится в Испании, где обе команды проводят сборы. «Ваттенс» в настоящий момент занимает первое место в турнирной таблице второй австрийской Бундеслиги и претендует на выход в высшую лигу.



ЦСКА после 17 туров располагается на третьей строчке в таблице Российской Премьер-Лиги, имея в активе 30 очков и уступая лишь «Краснодару» (33) и «Зениту» (34). В первом матче после зимнего перерыва «армейцы» сыграют с тульским «Арсеналом». Встреча состоится 2 марта на домашнем стадионе «оружейников».



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