Экс-наставник «Севильи» Хименес возглавил АЕК

Испанский специалист Маноло Хименес снова стал главным тренером греческого АЕКа, сообщает официальный сайт клуба. Ранее под руководством Хименеса команда уже становилась чемпионом Греции в прошлом году.

В 2018 году испанец покинул АЕК и 26 мая занял аналогичный пост в «Лас-Пальмаса», но проработал там недолго. Для Хименеса это станет уже третий приход на должность главного тренера АЕКа — он работал ещё в период с 2010 по 2011 год.



55-летний специалист также работал с «Севильей» и «Сарагосой». С 2013 по 2015 год занимал пост главного тренера катарского клуба «Аль-Райяна».



АЕК после 19 туров чемпионата Греции занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего ПАОКа на 14 баллов.