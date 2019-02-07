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Куэва подписал контракт с «Сантосом»

Куэва подписал контракт с «Сантосом»
Футбол / РПЛ

Полузащитник «Краснодара» Кристиан Куэва продолжит карьеру в Бразилии, сообщает Globo Esporte в «Твиттере».

27-летний футболист в скором времени будет представлен в качестве новичка «Сантоса». Стороны уже заключили соглашение. Ожидается, что официально о трансфере будет объявлено сегодня, 7 февраля.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» согласился продать Куэву «Сантосу» за € 6 млн. Перевод будет осуществлён четырьмя равными траншами. При этом переход должен быть одобрен «Сан-Паулу», за который Куэва выступал ранее. Клуб получит 10% от суммы трансфера.

Куэва перешёл в «Краснодар» минувшим летом из «Сан-Паулу». До этого он успел поиграть за «Райо Вальекано», «Альянса Лима» и команды из Южной Америки.

СМИ: Куэва перейдёт в «Сантос»
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