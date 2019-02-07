Кейруш возглавил сборную Колумбии

Бывший главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш назначен на пост наставника национальной команды Колумбии, сообщается на официальном сайте федерации футбола южноамериканской страны.



В течение последних восьми лет португальский специалист возглавлял Иран, с которым принял участие в чемпионате мира – 2018, который прошёл минувшим летом в России. После окончания мундиаля, на котором команда не сумела преодолеть групповой этап, Кейруш заявил о решении не продлевать контракт с иранской федерацией футбола.



Ранее сборную Колумбии возглавлял Хосе Пекерман, который также решил покинуть свой пост после окончания чемпионата мира. Под его руководством национальная команда сумела выйти из группы, но уступила Англии в 1/8 финала.

Кейруш: иранцы предлагают новый контракт, но мне нужно пережить эту неудачу