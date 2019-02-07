Гвардиола: не думаю, что какая-то команда АПЛ сможет победить в 12 матчах подряд

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказал мнение, что в конце сезона все лидеры Премьер-лиги будут терять очки.

«Нам предстоит сыграть 12 матчей, это много очков. Мы будем терять очки в конце сезона, но надеюсь, что меньше, чем „Ливерпуль“. Я не думаю, что какая-то команда сможет одержать победы в 12 матчах подряд. Нас ждёт очень большое испытание против „Челси“. У них прекрасная команда, и это будет очень важный матч. Это будет настоящим финалом для „Манчестер Сити“. Если мы сможем набрать очки, то это будет большим шагом», — цитирует Гвардиолу The Telegraph.

«Манчестер Сити» обошёл в турнирной таблице «Ливерпуль» — у обеих команд по 62 очка, но у мерсисайдцев есть одна игра в запасе.