«Лех» заявил Жамалетдинова под 11-м номером

«Лех» заявил нападающего Тимура Жамалетдинова, который перешёл из московского ЦСКА, на матчи чемпионата Польши под номером «11», сообщает пресс-служба клуба. 21-летний российский игрок пополнил ряды «Леха» на правах аренды до конца нынешнего сезона. В соглашении между клубами прописана опция выкупа.

«Лех» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Польши, набрав 33 очка. В своей истории клуб семь раз становился чемпионом Польши, что является пятым результатом в истории страны.



Жамалетдинов является воспитанником ЦСКА. В этом сезоне он принял участие в 12 матчах Российской Премьер-Лиги (в четырёх — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей. На его счету также два матча в Лиге чемпионов. Контракт Жамалетдинова с московским клубом действует до лета 2020 года.