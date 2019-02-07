«Рубин» сыграет с «Динамо» и «Оренбургом» на заключительном сборе в Турции

Стали известны соперники «Рубина» на заключительном сборе в Турции, сообщает пресс-служба казанского клуба в «Твиттере».



На третьем сборе «Рубину» предстоит провести четыре товарищеских матча. 13 февраля команда встретится с «Шахтёром» из Беларуси. Спустя три дня, 16 февраля, казанцы сыграют с «Оренбургом». Ещё через три дня, 19 февраля, «Рубин» проведёт матч с «Тоболом» из Казахстана. Завершит сбор команда игрой с московским «Динамо», которая состоится 23 февраля.



«Рубин» после 17 туров занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 25 очками в активе. В первом матче после зимнего перерыва команда сыграет с грозненским «Ахматом», который располагается на восьмой строчке в таблице с 23 очками. Встреча состоится в Казани 3 марта.

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