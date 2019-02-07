Дюков покинет «Зенит» в случае назначения на пост президента РФС

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков заявил о намерении покинуть свой пост в случае назначения на должность президента Российского футбольного союза.



«В случае если меня выберут президентом РФС, покину пост в «Зените». Совмещение было бы неправильным», — приводит слова Дюкова «Р-Спорт».



В середине октября «Чемпионат» первым сообщил, что Дюков является главным претендентом на пост президента РФС. Кандидатуру Дюкова уже поддержали многие субъекты России и клубы Премьер-Лиги. Выборы, назначенные на 22 февраля, пройдут на безальтернативной основе и будут носить формальный характер.



19 декабря было объявлено об уходе с должности главы Российского футбольного союза Виталия Мутко. Пост временно занял действующий президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин.

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