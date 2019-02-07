Московский ЦСКА назвал состав на товарищеский матч с «Согндалом», который состоится сегодня, 7 февраля, на сборе в Испании. Начало встречи — в 14:00 по московскому времени.

ЦСКА: Помазун, Елеев, Чернов, Матвийчук, Тикнизян, Бийол, Бистрович, Ефремов, Сиурдссон, Нисимура, Чалов.



Запасные: Кырнац, Набабкин, Ахметов, Обляков.

Второй сбор ЦСКА завершится сегодня, 7 февраля. Третий сбор подопечные Виктора Гончаренко также проведут в Испании с 11 по 23 февраля.



В 17 турах Российской Премьер-Лиги ЦСКА располагается на третьем месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре очка. В первом после зимнего перерыва матче РПЛ «армейцы» 2 марта на выезде встретятся с тульским «Арсеналом».