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Дюков: как и большинство, думаю, что с Кокориным и Мамаевым обращаются жестоко

Фото: РИА Новости
Дюков: как и большинство, думаю, что с Кокориным и Мамаевым обращаются жестоко
Футбол / РПЛ

Председатель совета директоров «Зенита» и кандидат на пост президента РФС Александр Дюков поделился мыслями о ситуации нападающего сине-бело-голубых Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева в ходе встречи с главами региональных футбольных федераций МРО «Северо-Запад».

«Не слишком ли жестоко сейчас судебная система обращается с Кокориным и Мамаевым? Как и большинство, я думаю, что это так. Сожалею о том, что происходит с очень талантливым игроком Александром Кокориным. Конечно, во многом это и его вина.

Вчерашнее решение суда мне сложно комментировать. Я не являюсь экспертом в области уголовного права, поэтому хотел бы воздержаться от комментариев. Привык здесь полагаться на мнение экспертов. Я беседовал со специалистами – мнения разделились. Кто-то считает, что такой выбор меры пресечения является неоправданно суровым. Надеюсь только на то, что в ближайшее время суд начнёт рассматривать дело по существу и решение будет вынесено как можно быстрее», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

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