Дюков предложил обсудить три схемы лимита на легионеров

Председатель совета директоров «Зенита» и кандидат на пост президента РФС Александр Дюков высказал мнение по поводу лимита на легионеров.



«Я уже отвечал на этот вопрос. Мне кажется, что мы очень много времени уделяли теме лимита. Раньше почему-то считали, что это единственное решение, которое позволит нам изменить наш футбол, сделать его значительно лучше. Но это не так.



Вопрос лимита – важный, его нужно обсуждать. Мнения будут разные. Кто-то приведёт примеры, когда лимит позволил ряду игроков прогрессировать. Кто-то, наоборот, напомнит, сколько футболистов мы потеряли, потому что они получили незаслуженно большие деньги. Кто-то скажет, что лимит не позволяет нашим игрокам уезжать в другие чемпионаты, что было бы важно для сборной России. Я не призываю всех взять и уехать. Но мы видим сейчас, что европейский и мировой футбол превратился в единую экосистему. Уже нет изолированных чемпионатов. Возможность тренироваться в разных школах и выступать за разные клубы позволяет всем взаимообогощаться. Если бы больше наших игроков выступало в Европе, в этом была бы определённая польза и для сборной.



Считаю, лимит создаёт дополнительные расходы для наших клубов. Нужно обсуждать его схему – «5+6», «10+15» или «8+17» и принять решение в ходе дискуссии. Но я бы предложил сконцентрироваться в первую очередь на развитии детско-юношеского футбола. Вот там прогресс и развитие российского футбола», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

Дюков: планируем уделить достаточно много времени лимиту на легионеров