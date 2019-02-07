Д’Урбано ответил Вартапетову, обвинившему штаб Карреры в травмах в «Спартаке»

Бывший тренер «Спартака» Джорджо Д’Урбано ответил руководителю медицинского департамента красно-белых Михаилу Вартапетову, заявившему, что к ряду травм футболистов московского клуба привели просчёты штаба экс-наставника команды Массимо Карреры.



«Отлично… Слышать такое спустя год довольно странно. Ещё более странно, что человек так хорошо знает нагрузки различных групп мышц, хотя я ни разу не видел его в зале во время тренировок. И, будучи главой медицинского департамента, он ни разу не спросил у меня про программы тренировок.



Как, интересно, он объяснит разрывы крестообразных связок у Жиго и Ещенко в этом сезоне? Похоже, в «Спартаке» споры не закончатся никогда. И самая большая проблема — отсутствие у людей способности к самокритике и постоянное обвинение других», — цитирует Д’Урбано Sport24.

Вартапетов считает, что к ряду травм в «Спартаке» привели просчёты штаба Карреры