Д. Билялетдинов: из России предложений нет, сам хотел бы остаться за границей

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов, последним клубом которого был литовский «Тракай», рассказал о планах на будущее.



«Недавно я ушёл из «Тракая», в чемпионате было всего лишь восемь команд. Мы заняли третье место, медальку я забрал — ну и всё на этом, сотрудничество закончилось. Что дальше? Сейчас ведётся работа. Две недели назад я должен был поехать в расположение команды, но этого не случилось. Дела накопились, сейчас без команды.



Вариант с Китаем? Сейчас не до жира. А из России конкретных предложений нет. Самому бы хотелось остаться за границей. Желания вернуться в Россию не то что нет — просто интересно, что происходит в других странах, с РПЛ-то всё понятно. Но можно остаться и на родине.



Поиграть ещё охота, но планы на будущее тоже есть. Может, уже нужно получить тренерскую лицензию. Буду думать над этим вопросом, потому что футбол футболом, но есть более важные вещи в жизни, да и возраст: через пару недель 34, надо принимать решение с прицелом на будущее», — цитирует Билялетдинова Sport24.



Д. Билялетдинов покинул «Тракай»