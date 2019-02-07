Де Йонг: «ПСЖ» — хороший вариант, но «Барселона» всегда была моей мечтой

Полузащитник «Аякса» Френки де Йонг, который будет защищать цвета «Барселоны» начиная со следующего сезона, прокомментировал своё решение сделать выбор в пользу сине-гранатовых, а не «Пари Сен-Жермен».



«Сначала я узнал об интересе «Барселоны» от своего агента, который общается с клубами. Когда интерес стал серьёзным, в переговоры включился я. «ПСЖ» был хорошим вариантом, но «Барселона» всегда была моей мечтой, и я счастлив подписать с клубом пятилетний контракт. Если у меня всё получится, то есть вероятность, что я останусь в команде до конца карьеры, как Месси», — цитирует де Йонга Hetkontakt.nl.



О летнем переходе де Йонга в «Барселону» было официально объявлено 23 января. Трансфер 21-летнего хавбека обошёлся каталонскому клубу в € 75 млн.

Переход де Йонга в «Барсу» поможет главному сопернику «Аякса». Как это возможно? На трансферном рынке всё переплетено.