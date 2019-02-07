Дюков: у нас в футболе всё очень неплохо, другие виды спорта должны завидовать

Кандидат на пост президента Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал о задачах, которые ему предстоит решить после назначения на пост главы организации.



«Без развития детско-юношеского футбола у нас не будет ни сильной первой сборной, ни профессиональных клубов. Это направление нам, безусловно, надо развивать. Понятно, что требуются изменения. По каждому направлению у нас есть дорожная карта и понимание того, что нужно сделать – как в развитии инфраструктуры, так и в подготовке тренеров и в развитии действующей системы соревнований. Показателем развития детско-юношеского и молодёжного футбола, наверное, будут результаты выступлений наших юношеских и молодёжной сборных. Регулярное попадание в финальные турниры европейского и мирового первенств. Но также и ряд других критериев.



Работа в РФС – сложная управленческая задача, это вызов для меня. Это, безусловно, интересно. Я прекрасно понимаю, что можно сделать на этой должности. Испытываю положительные, яркие эмоции. Я сам по себе человек, склонный к созиданию. Мне нравится что-то изменять. Пока идёт предвыборная кампания, может быть, за меня не проголосуют, но хочу сказать, что поездки по регионам и встречи с региональными футбольными федерациями мне интересны для лучшего понимания футбола и того, что происходит в регионах. В принципе я не считаю, что у нас всё плохо в футболе. Всё очень неплохо. Другие виды спорта должны завидовать футболу. Это спорт номер один. Мы видели выступление сборной России. Но есть что улучшить», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

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