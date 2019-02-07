Гончаренко: Акинфеев не тот человек, над которым можно подшутить

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от товарищеского матча с норвежским «Оддом» (3:0).

«Все эти товарищеские матчи в чём-то похожи: соперник хорошо организован, агрессивно вступает в отбор, активно прессингует, опасен при стандартах. Это важно для нас, чтобы набивать шишки, уметь играть в цейтноте, предотвращать контратаки.



Был такой момент, но затем соперник понял, что нужно играть в футбол, а не хамить. В результате игра успокоилась и перетекла в плавное русло, что позволило нам более разнообразно атаковать.



Игорь Акинфеев провёл свой 100-й товарищеский матч ПФК ЦСКА? Игорь побил уже, по-моему, все рекорды, которые есть. По крайней мере, так кажется, но потом мы опять узнаем что-то новое. Шутки? Акинфеев не тот человек, над которым можно подшутить. Подшутить можно, например, над Дзагоевым (улыбается). Но, конечно, за ужином мы напомним Игорю об этом», — цитирует Гончаренко официальный сайт ЦСКА.