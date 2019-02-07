Семак: если ты не работал с топ-командами, к тебе будут относиться с недоверием

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о моменте, когда его в мае 2018 года пригласили на пост наставника петербургской команды.

«Когда меня позвали в „Зенит“, я не задавался вопросом, почему я. Меня пригласили — мне это интересно. Я понимаю, что это не совсем полноценный контракт, потому что всегда, сколько бы ты ни работал, если ты не работал с топ-командами, к тебе все будут относиться с недоверием, это нормально. Но гарантию дать не может никто. Даже если топовый иностранный специалист придёт и скажет: „Я выиграю РПЛ“, далеко не факт, что это получится.

Я понимаю, что у нас хорошая команда, которая, может быть, не сильнее остальных, но и не слабее. Раньше команды могли себе позволить делать дорогостоящие покупки. Сейчас мы боремся. Наша зимняя трансферная кампания позволит нам сделать шажок вперёд. В идеале нужно два трансферных окна, чтобы решить проблемы, которые есть, на мой взгляд, в команде. Но мы стояли на месте летом, сейчас мы сделали шаг вперёд. Летом будут ещё изменения, потому что они нужны клубу», — сказал Семак в эфире «Россия 24».