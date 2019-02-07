Семак: у Азмуна есть всё, чтобы заиграть в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о переходе из «Рубина» в стан петербургского клуба форварда Сердара Азмуна.



«У Азмуна есть всё, чтобы заиграть в „Зените“. Я его прекрасно знаю. Не сомневаюсь, что у него всё есть для того, чтобы нам помочь. Миф о том, что игроки „Рубина“ не всегда играют успешно в других командах? Командам, которые борются за первые места, нужны качественные россияне. Естественно, клуб ищет и покупает тех, кто выделяется на фоне других клубов. Но быть лидером в „Рубине“ и лидером в „Зените“ — разные вещи.



Здоровье Шатова? К сожалению, у него возникают сложности со здоровьем, которые сложно прогнозировать. К сожалению, к Шатову добавились Ерохин и Кузяев. Ждём, когда они вернутся. Что касается Жиркова, то стараемся аккуратно его встраивать в состав. Надеемся, что он ещё поможет нам, что травма не будет его беспокоить. Потому что он для нас очень важный игрок», — сказал Семак в эфире канала «Россия 24».

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