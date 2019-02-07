Президент «Кардиффа»: мы никогда не говорили, что не собираемся платить за Салу

Президент «Кардифф Сити» Мехмет Далман прокомментировал информацию, согласно которой «Нант» пригрозил клубу судом в случае невыплаты суммы трансфера пропавшего нападающего Эмилиано Салы (около € 17 млн).



«Всё, что я могу сказать сейчас – учитывая, что это деликатная тема, – эта информация соответствует действительности. Если честно, больше я не хочу ничего говорить на этот счёт. Почему? Во-первых, тело до сих пор не найдено. Мы должны уважать семью. К тому же идёт процесс поднятия самолёта из-под воды. Ещё рано что-либо комментировать. Когда мы сделаем это? Когда посчитаем, что пришло подходящее время.



Что касается поведения «Нанта», я не хочу комментировать эту тему. «Кардифф» никогда не говорил, что не собирается платить за Салу», — цитирует Далмана L’Equipe.

Тело, найденное при крушении самолёта Салы, удалось вытащить из воды