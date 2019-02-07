Матч с участием Мамаева и сотрудников «Бутырки» состоится 14 февраля

Заместитель директора ФСИН Валерий Максименко поделился подробностями проведения матча в СИЗО «Бутырка», в котором примет участие пребывающий под стражей полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев.



«Мамаев предложил провести футбольный матч 14 февраля – в День святого Валентина. У тех, кто находится в СИЗО, нет возможности поздравить своих любимых в этот день. Этот футбольный матч Мамаев и его команда хотят посвятить всей прекрасной половине человечества, посвятить его женщинам и девушкам, тем, кто их любит и ждёт. А руководство ФСИН полностью поддерживает такую инициативу. Футбольный матч между обвиняемыми и подозреваемыми и сотрудниками «Бутырки» состоится 14 февраля. ФСИН приняла такое решение.



Мы пригласим журналистов. С родственниками сложнее, будем думать. Там всё готово: поле, ворота, табло. Рекламные щиты даже натянуты. Всё сделано на очень профессиональном уровне. Форма пошита. У Мамаева точно будет на спине фамилия написана», — цитирует Максименко «Говорит Москва».

Заседания по делу Кокорина и Мамаева всё больше скатываются в треш. Главное Никто не верит в изменение решения суда – все просто терпят.