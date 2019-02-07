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Файзулин: интервью сейчас не даю, веду затворнический образ жизни

Файзулин: интервью сейчас не даю, веду затворнический образ жизни
Футбол / РПЛ

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Виктор Файзулин рассказал, как проводит время после завершения карьеры.

«Я интервью не даю, поменял образ жизни. Чем я сейчас занимаюсь? Я сейчас веду затворнический образ жизни. Почему? Ну вот так я решил», — приводит слова Файзулина Sport24.

Файзулин объявил о завершении карьеры в мае 2018 года в возрасте 32 лет. В составе «Зенита», цвета которого он защищал с 2008 года, хавбек трижды становился чемпионом России, а также по разу становился обладателем Кубка страны, Кубка и Суперкубка УЕФА. В сборную России Виктор вызывался с 2012 по 2014 год.

В конце августа прошлого года Файзулин объявил о возможном возвращении в футбол, но уже в другом качестве.

Файзулин: думаю о возвращении в футбол, но уже в ином качестве
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