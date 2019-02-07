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Кирьяков: ситуация с Кокориным и Мамаевым — случай судейского беспредела

Фото: РИА Новости
Кирьяков: ситуация с Кокориным и Мамаевым — случай судейского беспредела
Футбол / РПЛ

Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков поделился мнением о ситуации с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым и нападающим «Зенита» Александром Кокориным, которым продлили срок ареста до 8 апреля.

«Я не мог предположить, что это дело будет столько длиться. Считаю, что это беспрецедентный случай судейского беспредела. Было бы логичным выпустить ребят и покончить со всем этим. Ребята в своих письмах не раз говорили о том, что сожалеют о содеянном, поэтому нет никакого смысла их держать в СИЗО. Судейские решения не поддаются никакой логике. Наверняка это какая-то заказная история. Чей заказ — это уже другая история.

Сначала никто не верил в суровость наказания, думали, что условным сроком всё закончится. Сейчас же мы видим, что повторяется ситуация со Стрельцовым. Поэтому не исключаю и такого развития событий. Понятное дело, что футболисты виноваты — тут вопросов нет, но они же не преступники, не рецидивисты, которые постоянно нарушают закон. Было достаточно времени, чтобы это понять всем.

Они уже достаточно отсидели. Пора всё это прекращать, а то можем потерять двух отличных футболистов. И один, и второй могут принести пользу нашей стране на футбольном поле», — приводит слова Кирьякова «Евро-Футбол».

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