Манджукич отказал «Далянь Ифан», несмотря на предложенные € 10 млн в год

Хорватский нападающий туринского «Ювентуса» Марио Манджукич отказался переходить в китайский «Далянь Ифан». Об этом сообщает Sport Mediaset.

По данным источника, китайский клуб предлагал футболисту € 10 млн в год, но получил отказ. Манджукич предпочёл остаться в «Ювентусе», с которым ведёт переговоры о продлении контракта до 2022 или 2023 года.

32-летний Манджукич перешёл в «Ювентус» летом 2015 года из «Атлетико». Сумма трансфера составила € 21 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 17 матчах итальянского национального чемпионата, в которых стал автором восьми забитых мячей, а также отметился четырьмя результативными передачами. Его контракт с итальянским клубом действует до лета 2020 года.