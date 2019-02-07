Адвокат Мамаева: рассчитываем на пересмотр меры пресечения

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, заявил, что подаст апелляционную жалобу на решение суда продлить пребывание игрока под стражей ещё на два месяца.

«Адвокаты Кокорина планируют обжаловать арест в ЕСПЧ? Мы пока такую возможность с Павлом не обсуждали. Рассчитываем, что национальных способов защиты будет достаточно, чтобы обеспечить законное и справедливое решение. Безусловно рассчитываем на пересмотр меры пресечения. Особенно учитывая тот факт, что квалификация, по которой избиралась мера пресечения, абсолютно не подтверждается теми материалами, которые мы успели изучить. Сегодня мы готовим апелляционную жалобу на вчерашнее решение суда. Завтра она будет подана, и решение будет обжаловано. Павел держится стоически, все усилия направлены на ознакомление с материалами дела.

Что касается матча 14 февраля в «Бутырке», то я пока не могу подтвердить эту информацию. У Павла пока нет точной информации, но если он состоится в ближайшее время, это хорошо поддержит моего подзащитного. Сейчас благоприятный период, в том числе и погодный. Надеюсь, ничто не помешает проведению данного матча, который повлияет только положительно», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.