«Реал» вступил в борьбу за хавбека «Фиорентины» Кьезу

Мадридский «Реал» проявляет интерес к полузащитнику «Фиорентины» Федерико Кьезе. Об этом сообщает Calciomercato.

По данным источника, переход футболиста может состояться в летнее трансферное окно. «Фиорентина» оценивает хавбека в € 60 млн. Также Кьеза входит в сферу интересов «Баварии», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Интера» и «Ювентуса».

21-летний Кьеза является воспитанником «Фиорентины». В нынешнем сезоне он принял участие в 22 матчах итальянского национального чемпионата, в которых стал автором пяти забитых мячей, а также отметился тремя результативными передачами. Его контракт с флорентийским клубом действителен до лета 2022 года. За сборную Италии сыграл 11 матчей и отдал две голевые передачи.