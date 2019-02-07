Московское «Динамо» сыграло вничью с японской командой в товарищеском матче

Московское «Динамо» провело товарищеский матч с японским клубом «Сёнан Бельмаре». Встреча состоялась в Белеке (Турция) на стадионе «Глория Спортс Арена» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого гола стал полузащитник «Динамо» Вячеслав Грулёв, отличившийся на 79-й минуте после передачи хавбека Данила Липового. Спустя минуту полузащитник «Сёнан Бельмаре» Хирото Накагава сравнял счёт.

«Динамо», набрав 20 очков, занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 17 матчах подопечные Дмитрия Хохлова одержали 4 победы, 8 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений.

В 18-м туре чемпионата России московская команда проведёт игру с «Уфой». Встреча состоится в Уфе на стадионе «Нефтяник» 3 марта.