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Московское «Динамо» сыграло вничью с японской командой в товарищеском матче

Московское «Динамо» сыграло вничью с японской командой в товарищеском матче
Футбол / РПЛ

Московское «Динамо» провело товарищеский матч с японским клубом «Сёнан Бельмаре». Встреча состоялась в Белеке (Турция) на стадионе «Глория Спортс Арена» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого гола стал полузащитник «Динамо» Вячеслав Грулёв, отличившийся на 79-й минуте после передачи хавбека Данила Липового. Спустя минуту полузащитник «Сёнан Бельмаре» Хирото Накагава сравнял счёт.

«Динамо», набрав 20 очков, занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 17 матчах подопечные Дмитрия Хохлова одержали 4 победы, 8 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений.

В 18-м туре чемпионата России московская команда проведёт игру с «Уфой». Встреча состоится в Уфе на стадионе «Нефтяник» 3 марта.

Товарищеские матчи (клубы)
07 февраля 2019, четверг. 16:00 МСК
Динамо М
Москва, Россия
1:1
Сёнан Бельмаре
Хирацука, Япония
1:0 – Грулёв – 79, 1:1 – Накагава – 80
Он писал статьи на «Чемпионате». Теперь работает аналитиком в «Динамо»
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