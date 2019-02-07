Аршавин: депутат Беляков обыграл меня, а Пак – Кокорина. Счёт — 2:0

Экс-нападающий сборной России Андрей Аршавин прокомментировал свои знаменитые слова «Ваши ожидания — ваши проблемы», которые он произнёс после вылета национальной команды с Евро-2012.

«Реакция общества на мои слова после провала на Евро-2012? От любви до ненависти один шаг, и любое медийное лицо должно быть к этому готово. Когда тебя несут на пьедестал, тебе прощают всё, тебя превозносят. Но мы тоже люди, мы тоже делаем ошибки, просто об этом не принято говорить. Когда ты разочаровываешь, тебя готовы втоптать в грязь, в землю. Но это может случиться с любым медийным человеком. У нас обычно хают депутатов, но в свете последних событий можно сказать, что счёт между ними и футболистами 2:0. Беляков тогда обыграл меня, а Пак – Кокорина. Это единственный случай, когда общество встаёт на сторону чиновников», — рассказал Аршавин в программе Ягудина «Тает лёд».

Также Аршавин поделился мнением о ситуации с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым и нападающим «Зенита» Александром Кокориным, которым продлили срок ареста ещё на два месяца.

«Думаю, дело Кокорина и Мамаева продвигается. Оно идёт к вынесению судебного решения. Ребята понимают, что так делать нельзя. Футбольная братия переживает за них, никто не желает, чтобы они сидели. Все хотят, чтобы они вернулись к футбольной деятельности и приносили пользу нам, обществу. Никто не хочет, чтобы они сидели в СИЗО и где-либо ещё. Политика и я? Возможно, когда я был юный, у меня сквозили мысли про то, что можно было бы пойти в администрацию города, но не сейчас», — добавил экс-форвард «Зенита».