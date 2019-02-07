И. Уильямс — лучший игрок Примеры в январе

Лучшим игроком Примеры по итогам января стал нападающий «Атлетика» из Бильбао Иньяки Уильямс. Об этом сообщает официальный сайт Примеры.

В январе форвард провёл четыре матча в чемпионате Испании, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. «Атлетик» в этих матчах одержал три победы при одной ничьей и теперь занимает 12-е место в турнирной таблице испанского национального чемпионата.

24-летний Уильямс является воспитанником «Атлетика». В нынешнем сезоне он принял участие в 22 матчах чемпионата Испании (20 — в основном составе), в которых стал автором семи забитых мячей, а также отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом из Бильбао действителен до лета 2025 года.