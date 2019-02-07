Источник: Мевля попросил «Эмполи» расторгнуть контракт

Защитник Миха Мевля через своего агента попросил руководство «Эмполи» расторгнуть соглашение, сообщает Calciomercato.it.

Напомним, в последний день зимнего трансферного окна Мевля должен был перейти из «Зенита» в «Эмполи» на правах аренды, однако клубы не успели оформить все документы.

Словенский футболист не хочет дожидаться официального решения ФИФА по поводу трансфера и намерен как можно скорее закрыть этот вопрос.

Миха перешёл в «Зенит» из «Ростова» летом 2017 года, подписав с питерцами соглашение на четыре года. Ранее Миха выступал за «Горицу», «Лозанну», «Бней Сахнин» и бухарестское «Динамо». В этом сезоне Российской Премьер-Лиги защитник принял участие в шести матчах (во всех — в основном составе).