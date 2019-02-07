Юмтити: сделаю всё возможное, чтобы сыграть с «Лионом»

Французский защитник «Барселоны» Самуэль Умтити рассказал, что он надеется сыграть со своим бывшим клубом «Лион» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я сделаю всё возможное, чтобы сыграть с „Лионом“. Я очень хочу выйти на поле стадиона „Стад де Люмьер“ и снова встретиться с болельщиками «Лиона», — приводит слова Юмтити Mundo Deportivo.

Матч «Лион» — «Барселона» состоится 19 февраля. Ответная игра пройдёт 13 марта.

Напомним, что Юмтити из-за проблем с коленом не выходил на поле с ноября прошлого года. Медицинский штаб каталонского клуба настаивал на операции, но футболист предпочёл лечиться консервативным способом.

25-летний Юмтити перешёл в «Барселону» летом 2016 года из «Лиона». Сумма трансфера составила € 25 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в семи матчах чемпионата Испании и отдал одну голевую передачу.