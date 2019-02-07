Италия может подать заявку на проведение Евро-2028

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина сообщил, что Италия рассматривает возможность подачи заявки на проведение чемпионата Европы 2028 года.

«Чемпионат Европы—2028 в Италии — это не просто мысль, а обоснованная идея, которая является частью нашей программной платформы. Это проект, который может вызвать энтузиазм в нашей стране, а также станет отправной точкой для улучшения и развития нашей футбольной инфраструктуры. Я надеюсь, что УЕФА сможет удовлетворить наше желание», — приводит слова Гравины Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Ранее Италия уже была страной—хозяйкой чемпионата Европы 1980 года. Также итальянцы проводили чемпионаты мира 1934 и 1990 годов.