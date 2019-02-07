Пеллегрини: Ярмоленко не вернётся на поле в этом сезоне

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Мануэль Пеллегрини рассказал о ситуации с травмированными игроками.

«Андрей Ярмоленко, Уинстон Рид и Карлос Санчес не вернутся на поле в этом сезоне. По Джеку Уилширу у меня есть некоторые сомнения.



Надеемся, что Лансини будет готов к матчу с «Фулхэмом», сможет хотя бы находиться на скамейке запасных. Фабиан Бальбуэна может вернуться через пару недель», — приводит слова Пеллегрини официальный сайт клуба.

29-летний Ярмоленко перешёл в «Вест Хэм Юнайтед» прошлым летом из дортмундской «Боруссии». Сумма трансфера составила € 20 млн. В нынешнем сезоне украинец принял участие в девяти матчах чемпионата Англии и стал автором двух забитых мячей. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.