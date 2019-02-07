Алисон: «Ливерпуль» верит, что может выиграть Премьер-лигу

Голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер рассказал о настрое команды на борьбу за чемпионский титул английской Премьер-лиги.

«Верим, что можем выиграть Премьер-лигу. Ранее наша команда показала, что достаточно хороша для этого. Теперь хотим продемонстрировать это в предстоящих матчах.

Давление осталось прежним. Мы движемся от игры к игре и не беспокоимся о том, что делают соперники. «Ливерпуль» думает о себе, а не о «Манчестер Сити», — приводит слова Алисона Sky Sports.

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» занимают первые два места в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе обеих команд по 62 очка, однако у мерсисайдцев есть один матч в запасе.

9 февраля «Ливерпуль» проведёт домашнюю игру 26-го тура АПЛ с «Борнмутом». Начало встречи запланировано на 18:00 мск.