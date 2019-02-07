Дебютный матч У Лэя в Примере посмотрели 40 млн китайцев

Матч 22-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» — «Эспаньол», который завершился вничью со счётом 2:2, посмотрели 40 млн китайцев, сообщает Marca.

В этой встрече за каталонский клуб дебютировал китайский полузащитник У Лэй, который вышел на замену во втором тайме и провёл на поле 12 минут.

При этом в Испании матч посмотрели 177 тыс. зрителей. Для сравнения, за первой полуфинальной встречей Кубка Испании «Барселона» — «Реал» следили 10 млн телезрителей.

За претентацией Лея в «Эспаньоле» следили 350 млн китайских зрителей. В социальных сетях переход хавбека также вызвал большое оживление. Количество подписчиков на страницы «Эспаньола» в «Инстаграме», «Твиттере» и «Фейсбуке» увеличилось более чем на 20 тыс. человек. А в китайских соцсетях прирост составил 520 тыс. подписчиков.

27-летний Лей перешёл в «Эспаньол» в конце января из «Шанхай СИПГ». Сумма трансфера составила € 2 млн. Футболист подписал контракт с клубом из Каталонии до лета 2020 года.