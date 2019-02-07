У Мельгарехо диагностировано повреждение приводящей мышцы бедра

Полузащитник московского «Спартака» Лоренсо Мельгарехо не принял участия в сегодняшней тренировке команды. Парагваец занимался в отеле с физиотерапевтом, сообщает пресс-служба красно-белых.

28-летний хавбек получил повреждение приводящей мышцы левого бедра в товарищеском матче с «Актобе» (2:2), который состоялся вчера, 6 февраля.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Мельгарехо забил 2 мяча в 11 матчах.

«Спартак», набрав 28 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. В 17 матчах московская команда одержала 8 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений.

В 18-м туре Премьер-Лиги красно-былые проведут игру с «Краснодаром». Встреча состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена» 3 марта и начнётся в 19:00 мск.