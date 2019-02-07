Терри: худший момент в карьере — Москва. До сих пор больно

Бывший защитник «Челси» Джон Терри назвал худшим моментом в карьере финальный матч Лиги чемпионов сезона-2007/08 с «Манчестер Юнайтед» (1:1, пен 5-6), который прошёл в Москве.

«Худший момент в карьере? Москва. До сих пор больно», — написал Терри в сторис своего «инстаграма».

Напомним, в той встрече Терри не забил послематчевый пенальти при счёте 4:3 в пользу «Челси». В случае точного удара лондонский клуб стал бы победителем турнира. После матча Терри не сдержал слёз, а тогдашний главный тренер команды Аврам Грант бросил медаль участника финала в толпу зрителей.

В сезоне-2011/12 Терри в составе «Челси» всё-таки выиграл Лигу чемпионов, переиграв «Баварию» (1:1, пен 4-3). В том матче Терри пенальти не бил.