Парти: Это'О и Дрогба могли взять «Золотой мяч», но европейцев ценят больше

Ганский полузащитник мадридского «Атлетико» Томас Парти считает, что африканских футболистов незаслуженно недооценивают.

«Симеоне сказал, что если бы я играл за „Манчестер Юнайтед“ или „Манчестер Сити“, то стоил бы дороже? Думаю, что это может быть правдой. Есть игроки из Европы, которые ценятся больше, чем африканцы. У нас были очень хорошие игроки, такие как Яя Туре, Майкл Эссьен. Их считали хорошими футболистами, но не звёздами уровня „Золотого мяча“. Поскольку они выходцы из Африки, их считают топ-игроками, но не ставят на один уровень с Модричем, Месси или Роналду. Но у нас было очень много хороших африканских игроков. Самуэль Это'О и Дидье Дрогба могли стать теми игроками, которые выиграли бы „Золотой мяч“, но они не достигли этого уровня», — приводит слова Парти Mundo Deportivo.

На данный момент единственным обладателем «Золотого мяча» из африканцев является либериец Джордж Веа, который получил награду в 1995 году.